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Сегодня, 15:24

«Спартак» — «Динамо»: Угальде и Барко в атаке красно-белых

Эсекьель Барко.
Фото Global Look Press
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Стали известны составы на матч 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Встреча пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 16.30 мск.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде.

«Динамо»: Лунев, Фернандес, Маричаль, Даса, Майсторович, Фомин, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Нгамале, Гомес.

После 8-ми туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» располагается на четвертой строчке (16).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча чемпионата России.

Деян Станкович и&nbsp;Марцел Личка. «Спартак» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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