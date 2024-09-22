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Судейство

Сегодня, 18:24

«Спартак» — «Динамо»: судья правильно наказал Маухуба и удалил его

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эль-Мехди Маухуб.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На 71-й и 73-й минутах матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» вышедший на замену Эль-Мехди Маухуб дважды получил предупреждения за неспортивное поведение и был удален.

Судья Сергей Иванов оба раза правильно применил дисциплинарные санкции. Сначала он наказал динамовца за демонстративное несогласие с решением арбитра, зафиксировавшего фол. А затем рефери определил, что Маухуб попытался обмануть Иванова с помощью симуляции нарушения правил.

Оба вердикта судьи могут вызвать неоднозначную реакцию, потому что наши рефери не так часто прибегают к подобным санкциям и нередко ограничиваются устными внушениями или закрывают глаза. Даже в сегодняшней игре сам Иванов однажды простил Хорхе Карраскаля, когда тот выпрашивал желтую карточку для спартаковца, что должно наказываться предупреждением.

Деян Станкович и&nbsp;Марцел Личка. «Спартак» — «Динамо»: красно-белые ведут в счете, бело-голубые остались вдесятером! Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Эль-Мехди Маухуб

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