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Судейство

Сегодня, 17:45

«Спартак» — «Динамо»: судья правильно не наказал Лунева пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод со столкновением вратаря «Динамо» Андрея Лунева и защитника «Спартака» Срджана Бабича.
Фото Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Динамо»
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На 33-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» судья Сергей Иванов правильно не наказал вратаря гостей Андрея Лунева 11-метровым ударом.

В том моменте голкипер и Срджан Бабич выпрыгнули навстречу другу другу, пытаясь сыграть в мяч: динамовец — кулаком, спартаковец — головой. Лунев успел сделать это первым и выбил мяч, а уже после этого произошел контакт его руки с головой соперника. Этого столкновения было не избежать, оно получилось, как принято говорить, игровым.

Фото Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Динамо»
Фото Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Динамо»

Видеоассистенты Алексей Сухой и Артем Любимов правильно не вмешались в действия Иванова.

Деян Станкович и&nbsp;Марцел Личка. «Спартак» — «Динамо»: красно-белые ведут в дерби после первого тайма! Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич

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