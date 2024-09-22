«Спартак» — «Динамо»: судья правильно не наказал Лунева пенальти

На 33-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» судья Сергей Иванов правильно не наказал вратаря гостей Андрея Лунева 11-метровым ударом.

В том моменте голкипер и Срджан Бабич выпрыгнули навстречу другу другу, пытаясь сыграть в мяч: динамовец — кулаком, спартаковец — головой. Лунев успел сделать это первым и выбил мяч, а уже после этого произошел контакт его руки с головой соперника. Этого столкновения было не избежать, оно получилось, как принято говорить, игровым.

Фото Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Динамо»

Фото Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Динамо»

Видеоассистенты Алексей Сухой и Артем Любимов правильно не вмешались в действия Иванова.