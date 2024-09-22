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Сегодня, 08:30

«Спартак» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ начнется в 15.30

22 сентября состоится московское дерби «Спартак» — «Динамо»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Зиньковский (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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22 сентября состоится московское дерби «Спартак» — «Динамо» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники в рамках премьер-лиги встречались 64 раза. Красно-белые одержали 33 победы. На счет бело-голубых — 10 выигрышей. Еще 21 поединок завершился вничью.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

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