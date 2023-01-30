«Спартак» до сих пор не получил оставшуюся часть денег от «Вест Хэма» за аренду чешского полузащитника Крала

«Спартак» до сих пор не получил от «Вест Хэма» часть компенсации за аренду чешского полузащитника Алекса Крала, сообщает Metaratings.ru.

Английский клуб должен 5 миллионов евро за аренду футболиста. «Вест Хэм» перевел деньги на счет футбольной ассоциации Англии, которая после февральских событий отказалась переводить сумму на счета «Спартака», открытые в банках на территории России. Позже средства были возвращены «Вест Хэму». Осенью 2022 года красно-белые подали заявление против лондонского клуба о взыскании задолженности в трибунал ФИФА.

Как отмечает источник, англичане не вышли на связь со «Спартаком» после подачи московским клубом заявления в трибунал ФИФА.

24-летний чех выступал за красно-белых с 2019 по 2021 год, а после перешел в «Вест Хэм». Текущий сезон он начал в «Шальке», выступая на правах аренды. В составе нового клуба Крал провел 13 матчей и отметился результативной передачей.