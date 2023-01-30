«Спартак» до сих пор не получил оставшуюся часть денег от «Вест Хэма» за аренду чешского полузащитника Крала

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«Спартак» до сих пор не получил от «Вест Хэма» часть компенсации за аренду чешского полузащитника Алекса Крала, сообщает Metaratings.ru.
Английский клуб должен 5 миллионов евро за аренду футболиста. «Вест Хэм» перевел деньги на счет футбольной ассоциации Англии, которая после февральских событий отказалась переводить сумму на счета «Спартака», открытые в банках на территории России. Позже средства были возвращены «Вест Хэму». Осенью 2022 года красно-белые подали заявление против лондонского клуба о взыскании задолженности в трибунал ФИФА.
Как отмечает источник, англичане не вышли на связь со «Спартаком» после подачи московским клубом заявления в трибунал ФИФА.
24-летний чех выступал за красно-белых с 2019 по 2021 год, а после перешел в «Вест Хэм». Текущий сезон он начал в «Шальке», выступая на правах аренды. В составе нового клуба Крал провел 13 матчей и отметился результативной передачей.