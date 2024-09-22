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Сегодня, 21:57

«Спартак» два года не проигрывает в дерби

Кирилл Бурдаков
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В 14 последних московских дерби «Спартак» неизменно набирает очки.

В последний раз красно-белые уступали соперникам из Москвы в августе 2022 года. Тогда неудачей для команды Гильермо Абаскаля завершилась поездка в Петровский парк.

С тех пор спартаковцы одержали восемь побед над соседями при шести ничьих. В октябре ЦСКА был очень близок к тому, чтобы прервать удачную серию самого принципиального соперника, но Хесус Медина в добавленное время смог сравнять счет.

Все московские дерби «Спартака» с начала чемпионата-2022/23

Дата

Стадион

Тренер

Матч

Голы

20.08.2022

ВТБ Арена

Гильермо Абаскаль

Динамо — 0:1

Тюкавин

18.09.2022

Лукойл Арена

Гильермо Абаскаль

Локомотив — 1:0

Соболев

16.10.2022

ВЭБ Арена

Гильермо Абаскаль

ЦСКА — 2:2

Зиньковский, Соболев — Чалов-2

30.10.2022

Лукойл Арена

Гильермо Абаскаль

Торпедо — 1:0

Промес

12.11.2022

РЖД Арена

Гильермо Абаскаль

Локомотив — 2:1

Промес, Пруцев — Изидор

08.04.2023

Лукойл Арена

Гильермо Абаскаль

Динамо — 3:3

Соболев-2, Бальде — Захарян, Соболев, в свои ворота, Макаров

15.04.2023

Лужники

Гильермо Абаскаль

Торпедо — 2:1

Бальде, Зобнин — Стефанович

21.05.2023

Лукойл Арена

Гильермо Абаскаль

ЦСКА — 2:1

Промес-2 — Медина

23.09.2023

Лукойл Арена

Гильермо Абаскаль

Динамо — 1:0

Бонгонда

08.10.2023

Лукойл Арена

Гильермо Абаскаль

ЦСКА — 2:2

Промес, Медина — Гайич-2

05.11.2023

РЖД Арена

Гильермо Абаскаль

Локомотив — 1:1

Зиньковский — Дзюба

07.04.2024

ВТБ Арена

Гильермо Абаскаль

Динамо — 2:1

Соболев-2 — Чавес

25.04.2024

ВЭБ Арена

Владимир Слишкович

ЦСКА — 0:0

-

28.04.2024

Лукойл Арена

Владимир Слишкович

Локомотив — 3:2

Бонгонда, Медина, Хлусевич — Сулейманов, Сарвели

22.09.2024

Лукойл Арена

Деян Станкович

Динамо — 2:2

Угальде, Барко — Тюкавин-2

Итого: +8=6-1, мячи 24-17.

Футбол
ФК Спартак (Москва)

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