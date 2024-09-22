«Спартак» два года не проигрывает в дерби

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В 14 последних московских дерби «Спартак» неизменно набирает очки.
В последний раз красно-белые уступали соперникам из Москвы в августе 2022 года. Тогда неудачей для команды Гильермо Абаскаля завершилась поездка в Петровский парк.
С тех пор спартаковцы одержали восемь побед над соседями при шести ничьих. В октябре ЦСКА был очень близок к тому, чтобы прервать удачную серию самого принципиального соперника, но Хесус Медина в добавленное время смог сравнять счет.
Все московские дерби «Спартака» с начала чемпионата-2022/23
|
Дата
|
Стадион
|
Тренер
|
Матч
|
Голы
|
20.08.2022
|
ВТБ Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Динамо — 0:1
|
Тюкавин
|
18.09.2022
|
Лукойл Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Локомотив — 1:0
|
Соболев
|
16.10.2022
|
ВЭБ Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
ЦСКА — 2:2
|
Зиньковский, Соболев — Чалов-2
|
30.10.2022
|
Лукойл Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Торпедо — 1:0
|
Промес
|
12.11.2022
|
РЖД Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Локомотив — 2:1
|
Промес, Пруцев — Изидор
|
08.04.2023
|
Лукойл Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Динамо — 3:3
|
Соболев-2, Бальде — Захарян, Соболев, в свои ворота, Макаров
|
15.04.2023
|
Лужники
|
Гильермо Абаскаль
|
Торпедо — 2:1
|
Бальде, Зобнин — Стефанович
|
21.05.2023
|
Лукойл Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
ЦСКА — 2:1
|
Промес-2 — Медина
|
23.09.2023
|
Лукойл Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Динамо — 1:0
|
Бонгонда
|
08.10.2023
|
Лукойл Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
ЦСКА — 2:2
|
Промес, Медина — Гайич-2
|
05.11.2023
|
РЖД Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Локомотив — 1:1
|
Зиньковский — Дзюба
|
07.04.2024
|
ВТБ Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Динамо — 2:1
|
Соболев-2 — Чавес
|
25.04.2024
|
ВЭБ Арена
|
Владимир Слишкович
|
ЦСКА — 0:0
|
-
|
28.04.2024
|
Лукойл Арена
|
Владимир Слишкович
|
Локомотив — 3:2
|
Бонгонда, Медина, Хлусевич — Сулейманов, Сарвели
|
22.09.2024
|
Лукойл Арена
|
Деян Станкович
|
Динамо — 2:2
|
Угальде, Барко — Тюкавин-2
Итого: +8=6-1, мячи 24-17.