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Сегодня, 12:05

«Спартак» еще не подписал контракт с полузащитником Барко

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о ходе трансфера полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта».

— Барко в Москве. Пока контракт не подписан, — сказал Малышев. — Мы финализируем последние юридические моменты. Когда все состоится, обязательно объявим.

— Пишут, что есть проблемы с переводом денег в Аргентину. Это так?

— Как я сказал, он в Москве. Объявим, когда все будет финализировано.

— Уверены, что он будет игроком «Спартака»?

— Посмотрим, надеюсь.

По информации «СЭ», зарплата футболиста в «Спартаке» составит около 2,5 млн евро. В прошлом сезоне 25-летний Барко забил два гола и отдал семь результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт».

Его контракт с аргентинским клубом действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 млн евро.

ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Эсекьель Барко
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