Сегодня, 16:25
В воскресенье, 18 августа, состоится матч 5-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Факелом». Команды объявили стартовые составы на игру.
«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зиньковский, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Угальде.
«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Мертенс, Марков, Ильин.
Перед началом встречи «Спартак» располагается на шестом месте в таблице РПЛ с семью очками. «Факел» идет на 16-й строчке, имея в активе один балл.
«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Факел».