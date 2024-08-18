«Спартак» — «Факел»: Барко, Угальде и Мертенс начнут матч с первых минут

В воскресенье, 18 августа, состоится матч 5-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Факелом». Команды объявили стартовые составы на игру.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зиньковский, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Угальде.

«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Мертенс, Марков, Ильин.

Перед началом встречи «Спартак» располагается на шестом месте в таблице РПЛ с семью очками. «Факел» идет на 16-й строчке, имея в активе один балл.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Факел».