«Спартак» — «Факел»: гол Соболева отменен из-за фола — задержки руками. Согласится ли с судьей инспектор Левников?

На 40-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (3:2) арбитр Владислав Безбородов отреагировал на действия Руслана Литвинова в ходе атаки красно-белых и не засчитал гол Александра Соболева.

Действие Руслана Литвинова в ходе атаки «Спартака» в матче с «Факелом». Скриншот из трансляции

Причиной отмены взятия ворот, по данным «СЭ», стала имена борьба Литвинова с игроком воронежцев, а не офсайд. Ее судья квалифицировал как задержку соперника руками. Видеоарбитр Евгений Кукуляк провел проверку и подтвердил вердикт рефери.

Действие Руслана Литвинова в ходе атаки «Спартака» в матче с «Факелом». Скриншот из трансляции

С решением судейской бригады можно не согласиться и назвать применение рук обоюдным. Да, в итоге защитник «Факела» не сумел помешать Георгию Джикии сделать передачу Соболеву. Но, повторю, борьба и задержки выглядели обоюдными. Однако у судьи было свое мнение. Интересно, поддержит ли его Николай Левников — инспектор этой игры и национальный инструктор.