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Судейство

Сегодня, 17:31

«Спартак» — «Факел»: почему не назначен пенальти за игру рукой Джикии?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Момент с попаданием мяча в руку Джикии в матче «Спартак» — «Факел».
Фото Скриншот из трансляции
Момент с попаданием мяча в руку Джикии в матче «Спартак» — «Факел».
Фото Скриншот из трансляции
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На 15-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» арбитр Владислав Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых, когда в их штрафной площади произошел контакт мяча с левой рукой Георгия Джикии.

Момент с попаданием мяча в руку Джикии в матче «Спартак» — «Факел».
Скриншот из трансляции

Судья с его позиции не мог видеть детали случившегося. Но оснований для пенальти действительно не возникло — рука спартаковца после скидки Мохамеда Брахими находилась в естественном положении, располагалась близко к корпусу.

Видеоарбитр Евгений Кукуляк правильно не вмешался в действия рефери.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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