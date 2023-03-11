«Спартак» — «Факел»: почему не назначен пенальти за игру рукой Джикии?

На 15-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» арбитр Владислав Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых, когда в их штрафной площади произошел контакт мяча с левой рукой Георгия Джикии.

Момент с попаданием мяча в руку Джикии в матче «Спартак» — «Факел». Скриншот из трансляции

Судья с его позиции не мог видеть детали случившегося. Но оснований для пенальти действительно не возникло — рука спартаковца после скидки Мохамеда Брахими находилась в естественном положении, располагалась близко к корпусу.

Видеоарбитр Евгений Кукуляк правильно не вмешался в действия рефери.