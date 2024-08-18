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Сегодня, 16:15

«Спартак» — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Спартак» примет «Факел» в 5-м туре РПЛ 18 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Спартак» — «Факел».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» примет «Факел» в матче 5-го тура премьер-лиги в воскресенье, 18 августа. Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене». Начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события матча «Спартак» — «Факел» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Встречу в прямом эфире покажет платный тематический телеканал «Матч! Премьер». Видеотрансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

Команда Деяна Станковича неудачно начала РПЛ, проиграв в гостях «Оренбургу» (0:2). После этого красно-белые одержали две уверенные победы — над «Химками» (3:1) и «Крыльями Советов» (3:0). Затем «Спартак» на своем поле не сумел распечатать ворота «Ахмата» (0:0).

«Факел» набрал лишь одно очко в четырех матчах РПЛ. «Огнеопасные» проиграли «Динамо» (1:3), «Акрону» (0:2) и «Крыльям Советов» (0:2), а также поделили очки с «Краснодаром» (0:0).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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