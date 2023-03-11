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Сегодня, 15:26

«Спартак» — «Факел»: Джикия, Промес и Соболев выйдут в стартовом составе

Мария Гусева
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«Спартак» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Зиньковский, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Волков, Классен, Тавареш, Дуарте, Рыбус, Игнатов, Зорин, Мартинс, Мелешин, Николсон, Бальде.

«Факел»: Городовой, Суслов, Черов, Магаль, Калинин, Морозов, Якимов, Квеквескири, Рабей, Брахими, Аппаев.

Запасные: Свинов, Смирнов, Брызгалов, Мастерной, Акбашев, Альшин, Черняков, Мендель, Марков, Максимов, Ивахнов, Гонгадзе.

Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Спартак» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Факел» идет 14-м — 14 очков.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Факел

Источник: РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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