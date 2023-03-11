Сегодня, 15:26
«Спартак» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Зиньковский, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Волков, Классен, Тавареш, Дуарте, Рыбус, Игнатов, Зорин, Мартинс, Мелешин, Николсон, Бальде.
«Факел»: Городовой, Суслов, Черов, Магаль, Калинин, Морозов, Якимов, Квеквескири, Рабей, Брахими, Аппаев.
Запасные: Свинов, Смирнов, Брызгалов, Мастерной, Акбашев, Альшин, Черняков, Мендель, Марков, Максимов, Ивахнов, Гонгадзе.
Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.
«Спартак» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Факел» идет 14-м — 14 очков.