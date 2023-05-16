Гогниев — о Гулиеве: «Сначала были конфликтные ситуации, но мы пришли к общему знаменателю»

Бывший тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях с полузащитником клуба Аязом Гулиевым.

«С Аязом у нас были непростые отношения. Это началось со сборов, потому что там была определенная работа. Это наша кухня. Все вещи, которые я говорил Аязу, сбылись. В футболе нет мелочей. Если футболист работает, его Бог вознаграждает, работа в песок не уходит. Мы с ним друг друга поняли. Сейчас он показывает очень хороший футбол, готов физически, хотя и работал индивидуально. В плане подготовки была заложена определенная работа. Пока он ее не выполнил, не возвращался в общую группу. Сначала были какие-то конфликтные ситуации, но потом мы пришли к общему знаменателю», — сказал Гогниев «СЭ».