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16 мая, 11:30

Гогниев — об Абаскале: «Он застрахован и просто кайфует в России»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший наставник «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Абаскалю сначала хлопали, теперь с результатом не идет. Но посмотрите, за счет чего у нас иностранные тренеры оставляют хорошее впечатление: они ставят молодых. То же самое, что сейчас делает Абаскаль, в «Динамо» осуществлял Шварц. Иностранный тренер самодостаточный. Знает, что, если ему скажут не ставить молодых, он уйдет и получит огромную неустойку. Он застрахован и просто кайфует в России. Ему все равно, кто сколько получает. Если молодой футболист лучше конкурентов, он будет играть», — сказал Гогниев «СЭ».

Спартак Гогниев. «Если оскорблять — то в лицо, готов объясниться с каждым». Искренний Гогниев — о критиках, жизни после «Химок» и проблемах российского футбола
Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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