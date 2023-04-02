Гогниев о разгромном поражении «Химок» от «Краснодара»: «Больно. Хотели сыграть на ноль, а вышло так, как вышло»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара» (0:6) в матче 21-го тура РПЛ.

«Это мое самое крупное поражение в качестве тренера, да и не вспомню, чтобы проигрывал с таким счетом, как футболист. Конечно, сказалось удаление. Ребята хотели, готовились. У Гудиева не так много игровой практики, к сожалению, от большого желания получилось, как получилось. Ну, после удаления все стало ясно. Тем более, мы уже перестроились, первый тайм закончили со счетом 0:1, а на второй вышли — и сразу пропустили нелепый гол. Психологически, конечно, все это довлеет, просто сломало. Потом у нас уже был проходной двор, могли и больше пропустить. Что касается тактических вещей — «Краснодар» ничем не удивил, мы знали, что у соперника быстрые нападающие, мы с ними просто не справились. Не справились с борьбой. Поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой.

Удаление? Я не смотрел момент, но, если ВАР смотрел, значит, красная карточка была. Да и тут обсуждать что-то, вдесятером... «Краснодар» на данный момент намного сильнее, чем мы. Это очень сказалось. Больно. Второй матч подряд — красная карточка, надо что-то с этим делать, в любом случае, должна быть холодная голова, все можно изменить. К сожалению, сложилось так, как сложилось. Конечно, мы проведем анализ. В прошлый раз играли с «Краснодаром» практически молодежью, проиграли 1:3, и такого, как сегодня, не было. С этим тоже надо что-то делать. Я перед матчем говорил, что мы хотим сыграть на ноль, а получилось так, как получилось. Все равно, значит, это испытание для нас. Не все с этим справятся, но мы тренерским штабом точно справимся. Двигаемся дальше, посмотрим, что будет впереди», — сказал в эфире matchtv.ru Гогниев.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. В следующем туре подмосковная команда сыграет против ЦСКА на выезде. Матч состоится 9 апреля.