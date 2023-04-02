Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:22

Гогниев о разгромном поражении «Химок» от «Краснодара»: «Больно. Хотели сыграть на ноль, а вышло так, как вышло»

Иван Торопцев
Корреспондент
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара» (0:6) в матче 21-го тура РПЛ.

«Это мое самое крупное поражение в качестве тренера, да и не вспомню, чтобы проигрывал с таким счетом, как футболист. Конечно, сказалось удаление. Ребята хотели, готовились. У Гудиева не так много игровой практики, к сожалению, от большого желания получилось, как получилось. Ну, после удаления все стало ясно. Тем более, мы уже перестроились, первый тайм закончили со счетом 0:1, а на второй вышли — и сразу пропустили нелепый гол. Психологически, конечно, все это довлеет, просто сломало. Потом у нас уже был проходной двор, могли и больше пропустить. Что касается тактических вещей — «Краснодар» ничем не удивил, мы знали, что у соперника быстрые нападающие, мы с ними просто не справились. Не справились с борьбой. Поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой.
Удаление? Я не смотрел момент, но, если ВАР смотрел, значит, красная карточка была. Да и тут обсуждать что-то, вдесятером... «Краснодар» на данный момент намного сильнее, чем мы. Это очень сказалось. Больно. Второй матч подряд — красная карточка, надо что-то с этим делать, в любом случае, должна быть холодная голова, все можно изменить. К сожалению, сложилось так, как сложилось. Конечно, мы проведем анализ. В прошлый раз играли с «Краснодаром» практически молодежью, проиграли 1:3, и такого, как сегодня, не было. С этим тоже надо что-то делать. Я перед матчем говорил, что мы хотим сыграть на ноль, а получилось так, как получилось. Все равно, значит, это испытание для нас. Не все с этим справятся, но мы тренерским штабом точно справимся. Двигаемся дальше, посмотрим, что будет впереди», — сказал в эфире matchtv.ru Гогниев.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. В следующем туре подмосковная команда сыграет против ЦСКА на выезде. Матч состоится 9 апреля.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:6
Краснодар

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Химки
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов
Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Габулов — о результатах «Химок»: «Ровно год назад нами была проделана работа по спасению команды. Получается, зря»
«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
6:0! «Краснодар» на выезде разгромил «Химки»
Новиков призвал игроков ЦСКА не расслабляться в матче с «Факелом»
«Химки» — «Краснодар»: Кривцов забил шестой гол в ворота красно-черных
Экс-врач «Спартака» Зоткин рассказал о причинах травмы Промеса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Габулов — о результатах «Химок»: «Ровно год назад нами была проделана работа по спасению команды. Получается, зря»

Трошечкин — об игре со «Спартаком»: «К концу матча «Ахмат» начал отсиживаться в обороне и беречь результат»