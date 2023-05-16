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РПЛ

16 мая, 11:00

Гогниев: «Все ключевые эпизоды трактуются в сторону «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Далер Кузяев и Брайн Идову.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал, может ли реформа РПЛ повысить интригу в борьбе за чемпионство.

«Может ли реформа РПЛ помочь повышению интриги в борьбе за чемпионство? Интрига изначально все равно есть. У превосходства «Зенита» много факторов. Например, все ключевые эпизоды трактуются в сторону «Зенита». Если есть спорные вопросы, то зная, что это чемпион, все вопросы решаются в его пользу.

Если есть какие-то пограничные эпизоды, они всегда решаются в пользу команды, которая на первом месте. Например, поставить пенальти или нет. Когда момент спорный — 50/50, выбор обязательно будет в пользу «Зенита». Если это команда другого формата, будут думать. Могут принять и другое решение», — сказал Гогниев «СЭ».

 
Спартак Гогниев. «Если оскорблять — то в лицо, готов объясниться с каждым». Искренний Гогниев — о критиках, жизни после «Химок» и проблемах российского футбола

 

Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Зенит
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