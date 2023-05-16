16 мая, 09:15
Бывший тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал о том, чем занимался после ухода из клуба.
— Как у вас дела, что вы делали последний месяц?
— Дела хорошо, отдыхал, наслаждался спокойствием. Был дома во Владикавказе с семьей.
— Не скучаете по футболу?
— Конечно, начинаю скучать. Провел анализ того, что получилось в «Химках», что нет. Понимаю, что есть какие-то проблемы. Желаю «Химкам» всего наилучшего, процветания. Слежу за ними. Жалко, что так все складывается и у них все меньше шансов остаться в РПЛ.