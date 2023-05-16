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16 мая, 09:15

Гогниев — об уходе из «Химок»: «Последний месяц наслаждался спокойствием»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал о том, чем занимался после ухода из клуба.

— Как у вас дела, что вы делали последний месяц?

— Дела хорошо, отдыхал, наслаждался спокойствием. Был дома во Владикавказе с семьей.

— Не скучаете по футболу?

— Конечно, начинаю скучать. Провел анализ того, что получилось в «Химках», что нет. Понимаю, что есть какие-то проблемы. Желаю «Химкам» всего наилучшего, процветания. Слежу за ними. Жалко, что так все складывается и у них все меньше шансов остаться в РПЛ.

Спартак Гогниев. «Если оскорблять — то в лицо, готов объясниться с каждым». Искренний Гогниев — о критиках, жизни после «Химок» и проблемах российского футбола
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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