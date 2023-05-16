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16 мая, 09:30

Гогниев — о тренировках с Садыговым: «Совместили приятное с полезным»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Илья Садыгов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал об индивидуальных тренировках с нападающим Ильей Садыговым на сборах в Турции.

«Мне надо было ехать на сборы раньше, чтобы подготовиться, посмотреть поля, составить план из конспектов. Садыгов тоже поехал раньше, и мы совместили приятное с полезным. Как тренеру мне только в кайф тренировать. Просто Садыгов на тот момент был один, потому что никто еще не приехал. Илья — молодой игрок, поздно начал тренироваться. Были огрехи, которые можно было подтянуть. Уважающий себя тренер должен развивать молодых футболистов. Думаю, ему это пошло на пользу, потому что я как нападающий многие вещи ему рассказал. У Ильи есть проблемы, но он их компенсирует своим желанием, каждый свой шанс использует на 100 процентов. Некоторые футболисты демонстрируют умение на 30 процентов. Кого выбирать тогда? Лично я отдам предпочтение тому, кто выкладывается на все 100», — сказал Гогниев «СЭ».

Спартак Гогниев. «Если оскорблять — то в лицо, готов объясниться с каждым». Искренний Гогниев — о критиках, жизни после «Химок» и проблемах российского футбола
Спартак Гогниев
ФК Химки
Илья Садыгов
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