Гогниев — о тренировках с Садыговым: «Совместили приятное с полезным»

Бывший тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал об индивидуальных тренировках с нападающим Ильей Садыговым на сборах в Турции.

«Мне надо было ехать на сборы раньше, чтобы подготовиться, посмотреть поля, составить план из конспектов. Садыгов тоже поехал раньше, и мы совместили приятное с полезным. Как тренеру мне только в кайф тренировать. Просто Садыгов на тот момент был один, потому что никто еще не приехал. Илья — молодой игрок, поздно начал тренироваться. Были огрехи, которые можно было подтянуть. Уважающий себя тренер должен развивать молодых футболистов. Думаю, ему это пошло на пользу, потому что я как нападающий многие вещи ему рассказал. У Ильи есть проблемы, но он их компенсирует своим желанием, каждый свой шанс использует на 100 процентов. Некоторые футболисты демонстрируют умение на 30 процентов. Кого выбирать тогда? Лично я отдам предпочтение тому, кто выкладывается на все 100», — сказал Гогниев «СЭ».