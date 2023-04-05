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Гогниев об уходе из «Химок»: «Своей работой в целом доволен»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Спартак Гогниев рассказал «СЭ», почему он покинул пост главного тренера «Химок».

— Что чувствуете на следующий день после отставки (разговор состоялся во вторник. — Прим. «СЭ»). Облегчение, разочарование, обиду?

— Трезво смотрю на случившиеся. В принципе, считаю, руководство приняло правильное решение, предложив мне расстаться. Судьба тренера в команде зависит от результата. А его, к сожалению, не было. В такой ситуации надо что-то предпринимать. Любая перемена, встряска идет на пользу коллективу. Одна история заканчивается, начинается вторая. На душе тепло, никаких обид нет. Мы нормально пообщались с руководителем клуба Туфаном Садыговым, который всегда меня поддерживал. Своей работой в целом я доволен.

— Довольны?

— Да. Многое успели сделать. За эти месяцы вместе с помощниками, спортивным директором просмотрели около 600 игроков. Да даже больше. Считаю, зимой «Химки» хорошо укрепились, пополнились квалифицированными исполнителями. Другой вопрос — в сыгранности. Все-таки футболисты приезжали к нам в разное время, в разном состоянии. Да и тяжело было сразу же добиться игровой дисциплины. Кроме того, сказывался языковой барьер. Ну и травмы вмешались.

— Это вы о ком?

— О болгарине Котеве, на которого рассчитывали в центре поля. Добротный футболист, приехал к нам, но на четвертый день тренировок, увы, надорвал мышцу. Восстановился, начал набирать форму — и опять рецидив... В футболе мелочей не бывает. Такие неприятные нюансы нам сопутствовали.

— Каким получился разговор с Садыговым-старшим?

— Да все нормально прошло. Я ценю руководство «Химок», которое дало мне шанс поработать в РПЛ. Я же тренирую только три года. А уже попробовал свои силы в элитном российском дивизионе. Некоторые специалисты работают по 20-25 лет, но до РПЛ не добираются. Так что мне в какой-то степени повезло. Спасибо Садыгову.

Когда ты приходишь в команду, у тебя в голове уже есть определенный рисунок игры, ты хочешь воплотить свои замыслы в жизнь. Однако некоторые игроки не соответствуют твоим идеям... И через какое-то время ты решаешь, с кем тебе по пути, а с кем лучше расстаться. Нынешние «Химки» — команда, которая формировалась нами. Не сомневаюсь, что она в итоге останется в премьер-лиге.

Спартак Гогниев. «По тактике никто «Химки» не переиграл. 0:5 от «Спартака»? Лучшим признали Селихова». Гогниев — о своей работе, «хороводах», Глушакове, Тихом

Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
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