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Сегодня, 16:09

Гогниев — о фильме «Федя. Народный футболист»: «Черенкова очень уважали даже болельщики ЦСКА и киевского «Динамо»

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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выразил свое мнение о фильме «Федя. Народный футболист», который снят об игроке «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове.

«Этот фильм — долгожданный, потому что все болельщики хотят посмотреть, как жил Федор Черенков, каким был в быту, именно такие мелочи. Поэтому мы в ожидании, — сказал Гогниев. — Это — народный футболист, его очень любили, несмотря на то что он выступал за «Спартак», знаю, что болельщики ЦСКА и киевского «Динамо», непримиримых соперников красно-белых, его очень уважали. Потому Черенков был очень техничным, принимал неординарные решения на поле. — например, мог ударом через себя забить. И плюс у него человеческие качества хорошие — они привлекали людей, которые за него болели. Так что выхода фильма, конечно, жду. Обязательно его посмотрю сам и с детьми пойду в кинотеатр, потому что мне очень интересна история этого футболиста и человека».

Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет. Он является рекордсменом «Спартака» по матчам в составе красно-белых — 494.

Спартак Гогниев
Федор Черенков

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