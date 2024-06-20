Metaratings: «Спартак» готов продать Медину, игрок хочет остаться в команде

«Спартак» готов продать полузащитника команды Хесуса Медину, утверждает Metaratings.

По информации источника, хотя в клубе готовы рассмотреть варианты продажи 27-летнего парагвайца, он сам настроен остаться в «Спартаке».

Медина летом прошлого года перешел в «Спартак» из ЦСКА. Он провел за красно-белых 34 матча, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.