«Спартак» готов расстаться с защитником Классеном

Руководство «Спартака» может продать или отдать в аренду защитника Леона Классена по окончании нынешнего сезона, утверждает Metaratings.ru.

Сам 23-летний футболист предпочитает остаться в московской команде, однако проблемой может стать зарплатная ведомость игрока. При этом интересующиеся Классеном клубы готовы платить ему в 2-3 раза меньше.

В нынешнем сезоне Классен сыграл десять матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.