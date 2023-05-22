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Сегодня, 18:02

«Спартак» готов снизить цену продажи Кофрие с 4 до 2,5-3 миллиона евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Спартак» готов пойти на финансовые уступки при продаже бельгийского защитника Максимилиано Кофрие, который выступает за французский «Клермон» на правах аренды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, выкупная стоимость бельгийца составляет 4 миллиона евро, но «Спартак» готов подвинуться. Французский клуб же готов выкупить защитника за 2,5-3 миллиона евро. Если сделка состоится, это будет самая дорогая покупка в истории «Клермона».

По информации портала Transfermarkt, летом 2021 года московский клуб заплатил 2,5 млн евро за переход бельгийского защитника «Сент-Трюйдену». В нынешнем сезоне Кофрие отыграл за «Клермон» 26 матчей, не отметившись в них результативными действиями и заработав одно удаление.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-gotov-snizit-cenu-prodazhi-kofrie-s-4-do-2-5-3-mln-evro-253063/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
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