«Спартак» готов заплатить «Галатасараю» за Актюркоглу 13 миллионов евро

Нападающий «Галатасарая» Керем Актюркоглу может стать игроком «Спартака» в летнее трансферное окно, сообщает Milliyet.

По данным источника, переход форварда уже согласован на уровне руководства клубов, а сумма сделки составит 13 миллионов евро.

9 августа агент Актюркоглу Вильям Д'Авила заявлял, что сделка не состоится, однако позже стало известно, что агент не является его официальным представителем.

Футболист выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В сезоне-2023/24 вингер провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт турка с клубом рассчитан до лета 2026 года.