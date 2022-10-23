Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:22

5:0! «Спартак» с разгромным счетом обыграл «Химки»

Анна Горшкова
Корреспондент
«Спартак» — «Химки» — 5:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» дома обыграл «Химки» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Счет в игре на второй минуте открыл полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. Затем форвард Шамар Николсон оформил дубль, забив на 18-й и 63-й минутах матчах.

На 66-й минуте Антон Зиньковский забил в ворота подмосковной команды, но ВАР отменил гол из-за офсайда. На 83-й минуте четвертый гол в матче забил Павел Мелешин. Он вышел на поле на 76-й минуте встречи, заменив Антона Зиньковского.

Итоговый счет в игре на 89-й минуте установил Павел Маслов — 5:0.

«Спартак» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка, у питерской команды еще одна игра в запасе. В понедельник, 24 октября, сине-бело-голубые сыграют с «Сочи».

«Химки» оставлись на 15-й позиции в турнирной таблице (9 очков). У подмосковной команды 14-й матч подряд без побед.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:0
Химки
Михаил Игнатов
Павел Маслов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Павел Мелешин
Шамар Николсон
16
209
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сестра Роналду постоянно позорится в соцсетях. Теперь сравнила Криштиану с Иисусом
Кубок мира точно пройдет без наших лыжников. А мы ждали что-то другое?
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Защитник «Спартака» Маслов: «Испытал положительные эмоции от того, что забил гол»
Зорин — о дебюте за «Спартак» в РПЛ: «Мечта детства исполнилась»
Гол Игнатова засчитан, Соболев не удален. Как судили питерцы в Тушине?
Слишкович: «Важно было компенсировать отсутствие Абаскаля. Надеюсь, нам это удалось»
Защитник «Спартака» Маслов: «Я не хочу быть вторым Жиго. Я хочу быть первым Масловым!»
Мелешин оценил свой дебютный мяч в РПЛ с передачи Зорина: «Как в сказке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Спартак» — «Химки»: Маслов забил первый гол в карьере за красно-белых

«Спартак» — «Химки»: видео голов