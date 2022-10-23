«Спартак» — «Химки»: Игнатов открыл счет на второй минуте

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов открыл счет на второй минуте матча 14-го тура чемпионата России с «Химками» — 1:0. Хавбек первым успел на добивание после удара Романа Зобнина, с которым справился вратарь подмосковной команды Виталий Гудиев.