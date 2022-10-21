Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:07

Кечинов — о матче «Спартак» — «Химки»: «Эмоции после дерби должны прибавить сил и уверенности»

Валерий Кечинов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Химки»
Дмитрий Барулев

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Химок» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Если брать сегодняшнюю форму «Спартака», то команда играет уверенно, зрелищно, много забивает, лидеры в хорошей форме. Если не будет какого-то недонастроя, никаких проблем у «Спартака» не возникнет. Эмоции после дерби должны прибавить сил и уверенности. Это должно способствовать успеху», — сказал Кечинов «СЭ».

Московский клуб с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков. Химчане идут 15-ми (9 очков).

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября и начнется в 16.30 мск.

Валерий Кечинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В мировом спорте новый русофоб: президент НОК Дании устроил антироссийское шоу
Роналду ругают за истерику и уход со стадиона «МЮ» до финального свистка
В Британии рассказали подробности ухода Трасс в отставку
Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Швеция ограничилась отпиской на предложение РФ вместе расследовать ЧП на «Северных потоках»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Семин назвал главную проблему «Локомотива» на старте сезона
Играл бы Едвай при Семине? Мнение тренера
«КДК нужно было сказать Абаскалю: «Ты моложе, зови Федотова в ресторан». Семин — о скандале после дерби и перспективах «Локо»
Камоцци: «Пока у «Спартака» есть математические шансы на чемпионство, для них открыт путь к титулу»
Каррера: «У «Спартака» больше сильных качеств, чем у «Химок». Он еще поборется за титул»
«Спартак» забьет больше, чем пропустит. «Сочи» не обыграет «Зенит». Прогнозы на 14-й тур РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Играл бы Едвай при Семине? Мнение тренера

Семин назвал главную проблему «Локомотива» на старте сезона