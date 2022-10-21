Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Химок» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Если брать сегодняшнюю форму «Спартака», то команда играет уверенно, зрелищно, много забивает, лидеры в хорошей форме. Если не будет какого-то недонастроя, никаких проблем у «Спартака» не возникнет. Эмоции после дерби должны прибавить сил и уверенности. Это должно способствовать успеху», — сказал Кечинов «СЭ».

Московский клуб с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков. Химчане идут 15-ми (9 очков).

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября и начнется в 16.30 мск.