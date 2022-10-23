«Спартак» — «Химки»: судья ошибочно не наказал Мирзова за аплодисменты

На 16-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждение Резиуану Мирзову.

Игрок подмосковной команды был недоволен тем, что рефери не удалил с поля Георгия Джикию, и саркастически аплодировал судье.