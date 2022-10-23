Судейство
Сегодня, 17:12
На 2-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки», когда был ошибочно засчитан гол Михаила Игнатова, после удара Романа Зобнина произошел контакт мяча с правой рукой Алексея Никитина. Защитник подмосковной команды в тот момент падал под удар, рука была прижата к телу и не находилась в неестественном положении.
Если бы арбитр Артем Любимов отменил бы взятие ворот «Химок», 11-метровый удар в пользу «Спартака» назначать бы не следовало.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования