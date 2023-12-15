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Сегодня, 01:47

Источник: «Спартак» хочет подписать форварда «Црвены Звезды» Букари

«Спартак» хочет подписать форварда «Црвены Звезды» Букари
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Осман Букари.
Фото Global Look Press
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«Спартак» интересуется нападающим «Црвены Звезды» Османом Букари, утверждает GhanaSoccernet.

Как утверждает источника, московский клуб готовится сделать предложение по 25-летнему ганцу. На футболиста также претендуют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Ноттингем Форест».

Игрок планирует определиться со своим будущим в ближайшие недели.

Букари выступает за «Црвену Звезду» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро, его контракт с сербским клубом действует до конца июня 2026 года.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
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