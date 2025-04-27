«Спартак» хочет совершить три-четыре трансфера в летнее окно

«Спартак» планирует совершить три-четыре трансфера в летнее окно 2025 года, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, клуб ищет центрального полузащитника и крайнего защитника с российским паспортом. Также вероятны приобретения нового форварда и центрального защитника. Ранее также сообщалось об интересе красно-белых к защитникам «Локомотива» Александру Сильянову и «Рубина» Илье Рожкову.

После 26 туров РПЛ-2024/25 «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице с 50 очками.

В летнее и зимнее окна сезона-2024/25 «Спартак» подписал 10 новых игроков, потратив на трансферы более 56 миллионов евро.