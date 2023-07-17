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Сегодня, 17:13

«Спартак» и «Црвена Звезда» пока далеки от соглашения по трансферу Эраковича

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Спартак» и «Црвена Звезда» продолжают переговоры по трансферу 22-летнего защитника сборной Сербии Страхини Эраковича, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, стороны пока далеки от заключения сделки.

Ранее агент футболиста Зоран Павлович подтвердил информацию о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе Эраковича. По информации «СЭ», московский клуб предлагает контракт сербскому футболисту по схеме 3+1.

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». За основную команду защитник выступает с 2020 года.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-i-crvena-zvezda-poka-daleki-ot-soglasheniya-po-transferu-erakovicha-266770/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
Страхиня Эракович
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