«Спартак» и «Химки» назвали составы на матч РПЛ

Сегодня, 15:26
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Химок» на матч 14-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 16:30.
Из-за дисквалификации встречу пропускают главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, нападающий Квинси Промес и защитник Даниил Хлусевич.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Джикия, Классен, Пруцев, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Соболев, Николсон.
Запасные: Максименко, Волков, Чернов, Рассказов, Мевля, Рыбус, Шитов, Зорин, Мелешин.
«Химки»: Гудиев, Ломовицкий, Чежия, Никитин, Зуев, Глушаков, Мирзов, Гулиев, Магомедов, Главчич, Руденко.
Запасные: Митрюшкин, Лантратов, Данилкин, Черный, Боженов, Кухарчук, Казанцев, Малыхин, Ахмаев, Долгов, Садыгов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования