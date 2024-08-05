«Спартак» и «Крылья» утрясают последние детали по аренде Дмитриева

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» и «Спартак» договорились об аренде полузащитника красно-белых Игоря Дмитриева. О переезде спартаковца в Самару будет объявлено в ближайшее время.

20-летний Дмитриев — воспитанник «Зенита». Он выступал за «Урал» с июля 2023 года. В активе полузащитника 2 результативные передачи в 37 матчах за екатеринбуржцев. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро .