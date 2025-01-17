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Сегодня, 13:46

«Спартак» и «Локомотив» интересуются защитником Мартыновым из БАТЭ

Сергей Ярошенко
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Российские и европейские клубы заинтересованы в подписании капитана БАТЭ Александра Мартынова, сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, в 20-летнем центральном защитнике заинтересован «Локомотив», который уже брал футболиста на просмотр. Также за игроком следят «Спартак», «Оренбург», венгерский «Уйпешт» и польский «Шленск». Однако европейские команды не решаются подписывать Мартынова из-за российского паспорта.

Мартынов родился в Оренбурге, но футбольную карьеру начал в системе БАТЭ. Всего за карьеру на его счету 65 матчей, 3 гола и 5 ассистов. Контракт защитника с белорусским клубом рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
ФК БАТЭ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Уйпешт
ФК Шленск
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