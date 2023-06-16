«Спартак» интересовался форвардом сборной Колумбии Морелосом, но отказался от его кандидатуры

«Спартак» предметно интересовался 26-летним нападающим сборной Колумбии Альфредо Морелосом, который мог перейти в московский клуб свободным агентом в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, игрок был не против переезда в Россию. Однако «Спартак» не сделал форварду предложение и отказался от кандидатуры Морелоса по решению спортивного департамента клуба.

31 мая 2023 года футболист стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Рейнджерс». За шотландский клуб нападающий провел 269 матчей и забил 124 гола.