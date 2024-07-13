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Сегодня, 20:15

«Спартак» интересовался Рамоном Сосой, за которого запросили более 20 миллионов евро

Алина Савинова
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«Спартак» контактировал с представителями вингера «Тальереса» Рамона Сосы по поводу возможного перехода, утверждает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, красно-белым сообщили, что желаемая зарплата 24-летнего парагвайца — 3,3-3,5 миллиона евро, а сумма трансфера может превысить 20-22 миллиона евро.

Сам игрок на данный момент не рассматривает вариант с продолжением карьеры в РПЛ, его приоритет — АПЛ. Футболист может приехать в Россию только в том случае, если у него не будет хороших предложений из Европы.

Соса играет за «Тальерес» с января 2023 года. В сезоне-2024 он провел за аргентинскую команду 21 матч, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

«Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. В межсезонье красно-белых возглавил сербский тренер Деян Станкович.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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