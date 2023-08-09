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Сегодня, 13:33

«Спартак» заинтересован в защитнике «Марселя», но игрок просит большую зарплату

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Леонардо Балерди.
Фото Global Look Press
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По информации «СЭ», «Спартак» заинтересован в приобретении центрального защитника «Марселя» Леонардо Балерди. Однако запросы игрока по зарплате очень большие, поэтому взять его будет не так легко.

24-летний Балерди — воспитанник клуба «Бока Хуниорс». Летом 2020 года он был арендован «Марселем» у дортмундской «Боруссии». По окончании аренды Балерди подписал контракт с французским клубом на 5 лет.

В сезоне-2022/23 защитник сыграл в лиге 1 35 матчей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
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