«Спартак» заинтересован в защитнике «Марселя», но игрок просит большую зарплату

По информации «СЭ», «Спартак» заинтересован в приобретении центрального защитника «Марселя» Леонардо Балерди. Однако запросы игрока по зарплате очень большие, поэтому взять его будет не так легко.

24-летний Балерди — воспитанник клуба «Бока Хуниорс». Летом 2020 года он был арендован «Марселем» у дортмундской «Боруссии». По окончании аренды Балерди подписал контракт с французским клубом на 5 лет.

В сезоне-2022/23 защитник сыграл в лиге 1 35 матчей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.