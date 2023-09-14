«Спартак» интересуется нападающим «Фламенго» Педро

По информации «СЭ», «Спартак» пытался подписать нападающего «Фламенго» Педро в летнее трансферное окно.

Красно-белые следили за выступлениями 26-летнего футболиста и пытались узнать о возможных условиях трансфера, но в последний момент отложили идею приобретения футболиста. Есть вероятность, что московский клуб вернется к кандидатуре форварда в зимнее трансферное окно.

Педро играет за «Фламенго» с января 2020 года, он забил 94 гола и сделал 23 результативные передачи в 199 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает бразильца в 22 миллиона евро.