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Сегодня, 18:28

«Спартак» интересуется защитником «Бохума» Машовичем

Иван Торопцев
Корреспондент
Эрхан Машович.
Фото Global Look Press
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«Спартак» интересуется защитником «Бохума» Эрханом Машовичем, утверждает немецкое издание Sport1.

По данным источника, красно-белые готовы заплатить за 24-летнего серба от 8 до 10 миллионов евро. Сам футболист не против переезда в Россию. Стороны уже начали переговоры по поводу сделки.

Машович выступает за «Бохум» с октября 2020 года. Игрок забил 4 гола в 64 матчах за немецкую команду.

Контракт защитника действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 8 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Бохум
ФК Спартак (Москва)
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