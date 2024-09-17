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Судейство

Сегодня, 15:35

«Спартак» избежал поражения от «Зенита» и разбирательств в КДК

Александр Бобров
Шеф-редактор
Миенти Абена.
Фото ФК «Спартак»
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Как стало известно «СЭ», в августе «Спартак» мог столкнуться с разбирательством в КДК РФС и присуждением поражения в матче 6-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0). Дело в том, что в заявке красно-белых на ту игру, которая состоялась 24 августа, значился защитник Миенти Абена. А он, по всей видимости, не отбыл дисквалификацию за удаление в финале Кубка Венгрии, в котором его «Ференцварош» 15 мая уступил «Пакшу» (0:2).

В пункте 7 статьи 17 дисциплинарного регламента РФС говорится, что «дисквалификация, примененная к игроку или официальному лицу клуба в соревнованиях другой национальной ассоциации и перенесенная в соревнования под эгидой РФС на основании статьи 12 регламента ФИФА по статусу и переходам игроков, реализуется хронологически в любых соревнованиях, в которых такой игрок или официальное лицо клуба могли бы принять участие». Обычно такая информация передается в новую федерацию с международным трансферным сертификатом. Не исключено, данных о дисквалификации Абены в нем не содержалось.

Первым матчем для футболиста в составе «Спартака» могла стать как раз встреча с «Зенитом». Если бы он вышел на замену, красно-белых, возможно, ждало бы поражение со счетом 0:3.

27 августа защитник сыграл за спартаковцев в Кубке России, где его команда дома уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1). Значит, красно-белым в этой игре присудят поражение со счетом 0:3?

Нет. Дело в том, что Абене в любом случае зачтут встречу с «Зенитом» как уже пропущенную, потому что он не появился на поле.

ФК Спартак (Москва)

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