Календарь «Спартака» на август: расписание матчей всех турниров

Красно-белые в последний летний месяц проведут шесть матчей: два в рамках FONBET Кубка России и четыре в чемпионате страны.

«Спартак»: расписание матчей в августе 2023

5 августа. 17:30. «Рубин» — «Спартак» (Кубок России)

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8 августа. 20:45. «Спартак» — «Пари НН» (РПЛ)

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11 августа. 18:00. «Урал» — «Спартак» (РПЛ)

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20 августа. 19:30. «Спартак» — «Зенит» (РПЛ)

Онлайн-трансляция

26 августа. 19:30. «Спартак» — «Ахмат» (РПЛ)

Онлайн-трансляция

29 августа. 19:30. «Спартак» — «Динамо» (Кубок России)

Онлайн-трансляция

Полный календарь и результаты игр «Спартак» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Видеотрансляции игр в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.