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Сегодня, 17:00

«Спартак»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Игроки «Спартака» вернутся из отпуска 19 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футболисты «Спартака» после первой части сезона чемпионата России по футболу — 2023 / 2024 ушли в отпуск после последней игры в РПЛ против «Крыльев Советов», которая состоялась 9 декабря 2023 года. Команда выйдет из отпуска 19 января. 22 января, после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, красно-белые отправятся в ОАЭ и будут тренироваться в Дубае.

Первый товарищеский матч в 2024 году «Спартак» проведет 3 февраля против клуба «Аль-Джазира». Затем команда примет участие в турнире Winline Зимний кубок РПЛ в Абу-Даби. Соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.

План выхода из отпуска игроков «Спартака» зимой 2024 года:

  • 19 января — выход из отпуска, прохождение медицинского обследования и тестов на функциональную готовность
  • 22 января — отправление на сборы в ОАЭ
  • 3 февраля — первый товарищеский матч. «Спартак» — «Аль-Джазира»
  • 7 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» — «Ростов». Начало — 19:30 (мск)
  • 10 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Начало — 18:00(мск)
  • 14 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» — «Кайрат». Начало — 19:30 (мск)*

* Точное расписание турнира Winline Зимний кубок РПЛ и соперники по другим товарищеским матчам красно-белых на сборах станут известны позднее.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

Трансферы РПЛ: Ренан покинул «Зенит», Муса может стать игроком «Спартака»

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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