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Сегодня, 21:03

«Спартак» одержал волевую победу над «Краснодаром»

Виталий Косик
Корреспондент
«Спартак» — «Краснодар».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» дома обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России — 4:3.

Счет в матче открыл форвард «быков» Джон Кордоба, забив на 11-й минуте матча после розыгрыша углового удара.

На 58-й минуте встречи нападающий «Краснодара» Жуан Батчи удвоил преимущество своей команды, забив из-за пределов штрафной площади.

Форвард «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти на 63-й минуте матча. 11-метровый был поставлен за нарушение со стороны защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса на Соболеве в штрафной площади «быков».

Через 5 минут Соболев забил второй гол в этой встрече и сравнял счет в матче.

На 72-й минуте матча хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян вывел гостей вперед.

Форвард «Спартака» Антон Зиньковский сравнял счет в матче, ударив из-за пределов штрафной площади, после чего мяч попал в ногу защитнику «быков» Кристиану Рамиресу, а от него полетел в ворота.

На 85-й минуте матча нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол красно-белых в этой встрече.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
24 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:3
Краснодар
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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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