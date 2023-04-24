«Спартак» одержал волевую победу над «Краснодаром»

«Спартак» дома обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России — 4:3.

Счет в матче открыл форвард «быков» Джон Кордоба, забив на 11-й минуте матча после розыгрыша углового удара.

На 58-й минуте встречи нападающий «Краснодара» Жуан Батчи удвоил преимущество своей команды, забив из-за пределов штрафной площади.

Форвард «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти на 63-й минуте матча. 11-метровый был поставлен за нарушение со стороны защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса на Соболеве в штрафной площади «быков».

Через 5 минут Соболев забил второй гол в этой встрече и сравнял счет в матче.

На 72-й минуте матча хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян вывел гостей вперед.

Форвард «Спартака» Антон Зиньковский сравнял счет в матче, ударив из-за пределов штрафной площади, после чего мяч попал в ногу защитнику «быков» Кристиану Рамиресу, а от него полетел в ворота.

На 85-й минуте матча нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол красно-белых в этой встрече.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.