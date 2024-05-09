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Сегодня, 16:30

«Спартак» — «Краснодар»: дата матча и во сколько трансляция игры РПЛ

«Спартак» примет «Краснодар» в матче 28-го тура РПЛ 11 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
&amp;quot;Спартак&amp;quot; - &amp;quot;Краснодар&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» на своем поле примет «Краснодар» в матче 28-го тура чемпионата России в субботу, 11 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Спартак» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Спартак» занимает пытое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. «Краснодар», в активе которого 50 баллов, идет на 2-й строчке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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