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Судейство

Сегодня, 19:46

«Спартак» — «Краснодар»: гол в ворота красно-белых засчитан правильно. Но ждем китайские офсайдные линии

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Спартак» — «Краснодар».
«Спартак» — «Краснодар».
«Спартак» — «Краснодар».
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На 11-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» бригада арбитра Владислава Безбородова приняла верное решение, засчитав взятие ворот красно-белых.

Могло показаться, что в момент передачи Эдуарда Сперцяна нападающий гостей Джон Кордоба оказался за линией офсайда. Подтвердить это с полной уверенностью или опровергнуть невозможно, так как в чемпионате России-2022/23 не используются виртуальные офсайдные линии (ВОЛ), равно как и полуавтоматическая система определения офсайда (САОТ). Возможно, в следующем сезоне китайский провайдер, с которым сотрудничает РФС, получит лицензию ФИФА, тогда можно будет снова применять ВОЛ.

Пока же можно только предположить, что правая нога спартаковца, который находился у дальнего угла площади ворот, скорее всего, перекрывала Кордобу.

«Спартак» — «Краснодар».
«Спартак» — «Краснодар».

Кроме того, необходимо отметить, что судьям дано указание в пограничных ситуациях принимать решения в пользу атаки.

Наконец, отмечу, что второй ассистент Безбородова Кирилл Большаков положение «вне игры» не зафиксировал. Видеоассистенты Иван Сиденков и Дмитрий Чельцов либо согласились с ним, либо не нашли стопроцентных свидетельств его ошибки.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
24 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:3
Краснодар

Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
59
50
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