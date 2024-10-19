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Судейство

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«Спартак» — «Краснодар»: Левников правильно не назначил пенальти в ворота красно-белых

Александр Бобров
Шеф-редактор
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На 45+4-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» судья Кирилл Левников принял абсолютно верное решение, не назначив пенальти в ворота красно-белых.

В том эпизоде в штрафной площади спартаковцев после удара Эдуарда Сперцяна произошел контакт мяча с левой рукой Миенти Абены. Эта рука находилась в естественном положении, располагалась вдоль тела. Никаких оснований для наказания защитника 11-метровым ударом у арбитра не возникло. Краснодарские футболисты напрасно апеллировали к Левникову.

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)

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