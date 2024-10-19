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Сегодня, 16:15

«Спартак» — «Краснодар»: началась трансляция матча РПЛ онлайн

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в РПЛ 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Максименко (ФК «Спартак»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» и «Краснодар» сыграют в матче 12-го тура РПЛ в субботу, 19 октября. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники встречались 26 раз в рамках премьер-лиги. На счету красно-белых — 16 побед, краснодарцы были сильнее восемь раз, еще две встречи завершились вничью.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

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