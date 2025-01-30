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Сегодня, 10:30

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче открытия Winline Зимнего кубка РПЛ 30 января

Матч пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Максименко (ФК «Спартак»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче открытия Winline Зимнего кубка РПЛ 2025

в четверг, 30 января. Матч пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире трансляцию матча бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Турнир пройдет с 30 января по 11 февраля. Участники: «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Формат соревнований: групповой этап и плей-офф (финал, матчи за 3-е и 5-е места).

Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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