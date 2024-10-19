«Краснодар» разгромил «Спартак» в Москве

«Краснодар» победил «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0. Игра прошла в Москве на «Лукойл-Арене».

Счет открыл полузащитник «быков» Кевин Ленини на 8-й минуте, а на 45+1-й минуте Виктор Са увеличил преимущество гостей.

На 90+6-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина забил в свои ворота.

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке идет «Зенит» с 29 баллами.

«Спартак» располагается на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.