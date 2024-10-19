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Сегодня, 18:34

«Краснодар» разгромил «Спартак» в Москве

Ана Горшкова
Корреспондент
Виктор Са (справа) радуется голу в ворота «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Краснодар» победил «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0. Игра прошла в Москве на «Лукойл-Арене».

Счет открыл полузащитник «быков» Кевин Ленини на 8-й минуте, а на 45+1-й минуте Виктор Са увеличил преимущество гостей.

На 90+6-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина забил в свои ворота.

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке идет «Зенит» с 29 баллами.

«Спартак» располагается на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:3
Краснодар

Источник: Таблица РПЛ
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)

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